Subvention majeure pour le 350e de Lachine

Le Pôle des Rapides, organisme mandaté par l’arrondissement pour organiser son 350e anniversaire, a obtenu une subvention de 106 000$ de Patrimoine canadien.

Cette somme servira à financer des activités à caractère historique qui mettent de l’avant le travail d’artistes locaux et d’interprètes du patrimoine local. Elle vient presque doubler le montant accumulé par le Pôle des Rapides, qui a pour le moment obtenu près de 125 000$ en partenariats privés.

«On va aussi essayer d’avoir un montant de la ville-centre. Après tout, Montréal-Nord a obtenu 50 000$ pour son 100e anniversaire», a lancé le maire de Lachine, Claude Dauphin.

Sans s’impliquer directement dans l’organisation des festivités de Lachine, la Ville de Montréal finance certaines installations, notamment l’aménagement de la Marina d’escale comme legs de son 375e anniversaire, et l’illumination des bâtiments patrimoniaux de l’arrondissement.

Les organisateurs n’ont pas détaillé les activités planifiées grâce à la subvention de Patrimoine canadien. Elles seront dévoilées le 15 novembre en même temps que le reste de la programmation des festivités.

Le maire a tout de même spécifié que «les gens vont être impressionnés de découvrir la quantité d’artistes de talent qui habitent Lachine», laissant planer le mystère sur ceux qui seront sur scène pendant l’année du jubilée.

L’histoire de la bourgade fondée par Robert-René Cavelier de LaSalle y sera assurément très présente grâce à la subvention.

«Il suffit de se promener le long du vieux canal et dans les rues de Lachine pour s’apercevoir que le passé de notre communauté est toujours présent. C’est important qu’on ait l’occasion d’en apprendre un peu plus sur les personnages et les événements qui l’ont façonnée», a souligné la députée fédérale de Dorval-Lachine-LaSalle, Anju Dhillon, qui représentait la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly.

L’année 2017 sera chargée en festivités avec le 350e de l’arrondissement, le 375e de Montréal et le 150e de la Confédération canadienne.