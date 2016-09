Première édition de la Fête champêtre de Lachine

Qu’ont en commun l’improvisation, les devinettes et le football? Ils font tous partie des activités familiales qui se tiendront les 9 et 10 septembre sur le boulevard Saint-Joseph, à Lachine, pour la toute première Fête champêtre «Ô bord de l’eau».

Un tournoi d’improvisation marquera le coup d’envoi, à 17h, sur la piste de danse du Club des Pêcheurs. Les équipes sont déjà formées et se préparent à s’affronter sous des thèmes liés à Lachine et au bord de l’eau, pour le plus grand plaisir du public, qui votera pour les meilleures performances.

Les spectateurs pourront, tout en profitant des performances, se ravitailler des blés d’inde et hot-dogs au menu du BBQ.

La soirée se terminera avec un spectacle d’artistes de la relève locale et de DJ, de 19h30 à 23h.

Le lendemain, dès 10h, le parc du Phare résonnera du rire des enfants, invités à participer à différents jeux du monde dans une grande kermesse. Les jeunes de 3 à 12 ans pourront y exercer leurs habiletés.

Petits et grands sont également conviés à une activité de bricolage qui réunira les générations. Pendant le projet «Raconte et accroche ton histoire», des aînés raconteront leurs souvenirs de Lachine, que les plus jeunes seront invités à illustrer sur des vêtements, qui seront ensuite accrochés à une grande corde à linge. Ils peuvent aussi choisir de raconter leur propre histoire.

Afin de découvrir tous les secrets de leur arrondissement, les Lachinois pourront participer à un rallye à pied ou en canot. Cette aventure les mènera à travers des devinettes et des énigmes à explorer le bord de l’eau.

La fête champêtre se terminera avec un grand tournoi de flag football, auquel sont conviés tous les amateurs de sport, qui pourront s’inscrire et former des équipes sur place.