Automne bien rempli à la P’tite Maison de Saint-Pierre

L’horaire des activités de la P’tite Maison de Saint-Pierre est maintenant disponible. Cuisine, sorties, répit et économies sont au rendez-vous, tant pour les parents que pour leurs enfants.

Parmi les activités récurrentes, les rencontres de cuisine collective et de confection de boîtes à lunch pourront faciliter grandement le quotidien des familles.

À partir du 19 septembre, les lundis avant-midis seront consacrés à la confection de repas. La Société Saint-Vincent-de-Paul finançant une partie de l’activité, les participants peuvent repartir avec trois mets pour seulement 10$. Ce sont les membres qui choisissent les recettes, se chargent des courses et de la cuisine.

Dans la même veine, un atelier «boîte à lunch» est offert aux deux semaines, les mardis avant-midis, pendant lesquels deux dîners froids et trois chauds sont préparés. Des collations viennent compléter le menu.

La halte-répit, qui permet aux parents de laisser leur enfant à une éducatrice pendant une demi-journée pour seulement 2$ passe de deux à quatre périodes cet automne, soit les lundis et mardis avant-midis et les mercredis et jeudis après-midis.

Quelques activités ponctuelles s’ajoutent à cette programmation, comme un souper «potluck» interculturel, un atelier de confection de conserves et une rencontre de bienvenue pour les nouvelles familles.

Une soirée d’inauguration officielle de la friperie est également au calendrier le 28 septembre afin de souligner sa métamorphose. L’implication des membres a permis de décorer et de réaménager entièrement cette boutique où les familles peuvent se procurer des vêtements pour environ 0,50$ la pièce.

Informations: laptitemaisonsaintpierre@gmail.com ou la page Facebook «La P’tite Maison de Saint-Pierre».