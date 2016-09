Bonnes nouvelles pour les chiens lachinois

Pendant que la ville-centre serre la vis aux propriétaires de chiens, l’arrondissement de Lachine leur fait une place grandissante. Le projet-pilote permettant aux Lachinois de promener leur compagnon sur le bord du canal six mois par année deviendra permanent et un nouveau parc canin sera ouvert cet automne.

Depuis 2014, il est possible de promener son chien en laisse aux abords du canal entre le 15 octobre et le 15 avril. Malgré l’opposition des conseillers Daniel Racicot (Équipe Dauphin Lachine) et Jean-François Cloutier (indépendant), ce droit est maintenant un règlement de l’arrondissement tel que voté le 6 septembre.

Une citoyenne, Marie-Claire Émond, a remercié les élus pour cette décision, tout en soulignant qu’elle aurait préféré que la règle soit valide pour toute l’année. Une proposition non envisageable selon le maire Claude Dauphin pour des raisons de sécurité, les abords du canal étant très achalandés pendant la belle saison.

Aire d’exercice

Le nouveau parc canin devrait être aménagé d’ici la fin de l’automne à l’angle des rues Richardson et Saint-Jacques, où se trouve présentement le parc Roger-Richer.

Situé près de la voie d’accès de l’autoroute 20, dans le quartier Saint-Pierre, le terrain est actuellement très peu fréquenté.

L’arrondissement a pris soin de demander au fils du défunt conseiller Roger Richer, à qui cet espace est dédié, s’il était en accord avec le changement de fonction du parc. Il l’a approuvé, ajoutant qu’il amènerait probablement plus de visiteurs.

«Il y a un besoin important à Saint-Pierre parce que c’est un quartier où il y a beaucoup de chiens», précise Sylvie Giguère, présidente de l’association Famille canine de Lachine, qui est en charge d’administrer le parc canin de la rue Victoria, le seul de l’arrondissement. Il faut être membre de l’association pour en avoir la clé.

Le nouveau parc ne sera pour sa part pas cadenassé, tout comme celui que les élus planifient ouvrir au printemps et dont l’emplacement n’est toujours pas choisi.