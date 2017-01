Le prêt des instruments populaire

Le programme de prêt d’instruments de musique à la bibliothèque Saul-Bellow, à Lachine, connaît un véritable succès. Une quarantaine d’emprunts ont été effectués depuis le lancement, le 24 octobre.

Une douzaine d’instruments, dont des guitares, des violons et des claviers, sont disponibles à l’établissement de la rue Saint-Antoine. «C’est certain qu’on va en avoir d’autres, la demande est forte. Il y a une liste d’attente pour les réserver», soutient la bibliotechnicienne Stéphanie Tellier.

Une dizaine de dons d’instruments de la population ont également été reçus. «Ils seront envoyés au magasin Long & McQuade, à Montréal, pour savoir si on peut s’en servir pour les prêts», explique Mme Tellier.

Pour effectuer un emprunt, les abonnés, âgés de 14 ans et plus, doivent procéder à la réservation par téléphone ou en personne. La durée de l’emprunt est de trois semaines et peut être renouvelé jusqu’à trois fois.

Au total, le programme Fier de favoriser l’accès aux arts de la Financière Sun Life offre une centaine d’instruments aux abonnées dans huit des 45 bibliothèques de Montréal.

Il est possible de consulter en ligne la liste des instruments de musique disponibles via le catalogue Nelligan.

Voir la liste sur nelligan.ville.montreal.qc.ca