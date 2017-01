La gare du Canal sur les rails

Attendue depuis plus de deux ans sur la ligne Candiac, la mise en service de la nouvelle gare du Canal, à Lachine, a connu quelques accros lundi. Même si le train est arrivé à l’heure, certains imprévus laissent croire à l’Agence métropolitaine de transport (AMT) que des ajustements sont à prévoir au cours des prochains jours afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle.

Le manque d’indications à la nouvelle gare, située entre les stations Montréal-Ouest et LaSalle, a notamment été déploré par les deux seuls usagers présents pour le premier passage du train de banlieue.

«Il fait froid, mais je veux tenter l’expérience», indique Antoine Osky, de Lachine, qui s’est présenté sur le nouveau quai pour prendre le train de 6h18.

Ignorant comment ouvrir les portes intérieures du wagon, M. Osky n’a pas été en mesure de prendre place à bord. Plutôt que d’attendre le prochain passage prévu à 7h, il a préféré quitter.

«C’est dommage. Nous allons continuer d’accompagner les clients dans cette nouvelle gare pour les premiers temps. La bonne nouvelle dans cette histoire, c’est que cette gare amène de nouveaux usagers. Il faut s’assurer que ces gens comprennent bien comment ça se passe», soutient Caroline Julie Fortin, conseillère aux relations médias de l’AMT.

L’AMT recommande aux usagers d’arriver à l’avance et de bien observer l’environnement au moment de monter à bord.

Indications

«Il manque peut-être quelques indications, je ne savais pas où passer», constate Linda Coulombe, qui a également raté le premier train. Son autobus l’avait déposée à l’entrée du stationnement.

Cette situation ne l’a toutefois pas empêché de retenter l’expérience pour le retour à la maison.

Aucune modification au trajet de la Société de transport de Montréal (STM) n’est prévue selon l’AMT. «Nous avons fait les contacts nécessaires avec nos partenaires pour les inviter à s’ajuster lorsque c’était faisable», rapporte Mme Fortin.

Pour se rendre au quai d’embarquement, les usagers doivent utiliser des escaliers. Aucun aménagement n’est prévu pour les personnes à mobilité réduite.

Des modifications à l’horaire de la ligne Candiac ont été nécessaires avec la mise en service de la nouvelle gare. Les heures de passage des autobus et des taxibus, qui transportent les clients aux gares de trains de banlieue, ont aussi été revues.

Le second arrêt de la journée, prévu à 7h, s’est déroulé sans anicroche. Le personnel en place s’est assuré de bien guider les utilisateurs.

Stationnement

Sandra Bélanger, de Lachine, s’est réjoui de l’arrivée de la gare du Canal, localisée près de l’autoroute 20. Habituellement, elle emprunte le train de banlieue de Vaudreuil-Hudson pour se rendre au travail.

«Je devais me stationner dans la rue, parce qu’il n’y avait pas de stationnement. Je suis contente qu’il y en ait ici. En plus, il paraît que ce trajet est plus court de quelques minutes», fait-elle remarquer.

Cette gare temporaire permet aux voyageurs de se rendre au centre-ville en 16 minutes. Elle se veut une mesure de mitigation dans le cadre des travaux de l’échangeur Turcot.

Les installations temporaires, situées sur le boulevard Saint-Joseph, dans l’est de l’arrondissement, comprennent un stationnement d’environ 150 places, dont deux pour le covoiturage et 14 supports à vélo. Une billetterie et une valideuse se trouvent à l’entrée du site, près des escaliers.

«Son arrivée permettra d’améliorer les déplacements de nos citoyens, je les encourage à utiliser ce nouveau service de transport collectif», a souligné le maire de l’arrondissement de Lachine, Claude Dauphin qui a pris le train à 8h48 pour accueillir les nouveaux usagers.

Les coûts du projet, estimés à 10 M$, sont assumés en entier par le ministère des Transports.

Prévu en 2014, le projet a été retardé à la suite d’un conflit concernant le stationnement incitatif promis par Québec. Le coup d’envoi de la nouvelle gare a été donné en janvier 2016, un an après la date initialement prévue pour le lancement des travaux.

L’AMT prévoit qu’entre 200 à 400 voyageurs emprunteront quotidiennement la gare du Canal, à moyen terme.