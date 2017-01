Retour à la normale

Les voyageurs doivent s’attendre au retour des longues files aux douanes en rentrant à l’aéroport Montréal-Trudeau. C’est le message que lance le Syndicat des Douanes et de l’immigration (SDI).

On ne doit donc pas se fier au temps d’attente maximale de moins de 30 minutes lors du temps des Fêtes annoncé par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) puisque moins d’agents seront disponibles aux guichets pour répondre à la demande.

«Énormément de pression a été mise sur nous pour faciliter le passage aux douanes, raconte le président du SDI, Jean-Pierre Fortin. Ce que les agents nous rapportent régulièrement est qu’il y a eu un assouplissement des règles.»

Il y aurait donc eu moins de bagages fouillés, moins de vérification approfondie et plus de tolérance par rapport à la perception de taxes en plus d’une réaffectation du personnel.

L’ajustement du niveau de sécurité selon l’achalandage est une situation inacceptable selon M. Fortin. «Il n’y a pas une semaine qui passe sans avoir un tireur fou quelque part, remarque-t-il. Le Canada ne fait pas abstraction à ces menaces-là.»

Invitée à commenter, l’ASFC s’est contentée de répondre que sa « priorité est d’assurer la sécurité à la frontière canadienne.»

Manque d’effectifs

En moyenne, 44 000 voyageurs passent les douanes de l’aéroport montréalais tous les jours. C’est un nombre trop élevé par rapport aux 200 agents dont dispose l’ASFC à Dorval, déplore Jean-Pierre Fortin.

«On a besoin d’un niveau de ressourcement adéquat pour faire notre travail correctement. Rien n’a changé depuis l’automne dernier et l’achalandage reste sensiblement pareil», relate-t-il.

L’ASFC n’aurait pas l’intention d’engager de nouveaux douaniers cette année selon M. Fortin. Le président du syndicat prédit donc que le temps d’attente aux douanes ne s’améliorera pas de sitôt.

Été comme automne, les passagers ont dû faire la file pendant plus de deux heures à plusieurs reprises l’an passé.

L’Agence des services frontaliers assure qu’elle ne fait aucun compromis en matière de sécurité afin d’accélérer le traitement des voyageurs.