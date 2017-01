Une élue de Lachine se rallie à Projet Montréal

La conseillère indépendante de Lachine, Maja Vodanovic, a rejoint, lundi, le parti Projet Montréal et sera candidate à la mairie de son arrondissement.

Élue en 2013 sous la bannière d’Équipe Dauphin, le parti au pouvoir, Maja Vodanovic avait décidé de prendre son indépendance en novembre dernier à la suite de l’ouverture d’une enquête pour fraude, abus de confiance et corruption visant Claude Dauphin, maire depuis 2005. «Je n’avais pas le choix de devenir indépendante, ça s’imposait. Avec les révélations et tout ce que j’ai appris dernièrement, je ne pouvais plus rester», indique l’élue qui promet de «travailler fort».

«Lachine a besoin de régler plusieurs, plusieurs problèmes, je vois ce qui doit être fait, j’aimerais être capable de le faire.»

Défendre le REM à Lachine

La chef de Projet Montréal, Valérie Plante, assure avoir «eu un coup de cœur» après sa rencontre avec Maja Vodanovic. «On partage des valeurs similaires, des valeurs d’intégrité. Elle travaille toujours sur le terrain. Elle est rassembleuse», clame Mme Plante.

Première candidate officielle à une mairie d’arrondissement pour Projet Montréal, Maja Vodanovic compte notamment faire campagne en défendant le passage, à Lachine, du Réseau électrique métropolitain (REM).

Avec cette nomination, Projet Montréal veut également briser l’image d’un parti implanté uniquement dans le centre de Montréal. «C’est une étiquette que nos opposants nous donnent tout le temps. Nous aurons des candidats à travers toute l’île, précise Mme Plante. Projet Montréal n’est pas le parti d’une seule personne mais de tous les Montréalais. On a cette vision d’une ville forte, mais avec des arrondissements forts également, avec leur propre identité.»

Mme Plante indique également «travailler» pour former, dans le cadre des élections de novembre prochain, une union avec le parti Vrai changement pour Montréal dirigé par Justine McIntyre.