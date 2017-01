Sur le chemin de la réussite

Il y a un peu plus de deux ans, Zackary Laflamme n’aurait jamais pu entrevoir un avenir comme nutritionniste, n’eut été du programme Passeport pour ma réussite Lachine, mis en place il y a deux ans à l’école Dalbé-Viau pour contrer le décrochage scolaire.

La vie de Zackary a basculé en novembre 2014 avec la mort tragique de son père. N’aimant pas l’école, l’adolescent alors âgé de 14 ans voulait tout abandonner après avoir à peine débuté son secondaire.

«Le décès de mon père m’a rendu très triste. J’étais sous le choc et démotivé. Quand Passeport m’a accueilli, ça m’a fait le plus grand plaisir», se rappelle Zackary, l’aîné d’une famille de trois enfants.

Le programme Passeport offre aux élèves du secteur Duff-Court du soutien scolaire, financier et social. Le but est de les aider à obtenir leur diplôme d’études secondaires (DES) et à poursuivre leurs études postsecondaires.

«Ma mère m’en avait parlé et j’étais hésitant. J’ai dit oui parce que j’ai pensé à mon père qui me disait toujours que l’école c’était très important. Je me suis dit que j’étais en secondaire 1 et je ne pouvais pas baisser les bras», se souvient le jeune homme.

Peu à peu, Zackary a vu ses efforts être récompensés. «Maintenant, je comprends que je peux haïr une matière, mais que je peux quand même aimer l’école.»

Ambiance

Les échanges avec le personnel et la trentaine de bénévoles contribuent notamment à la réussite de cette initiative.

«J’adore l’interaction avec eux. Quand on a une mauvaise journée, on peut parler de nos problèmes et ils vont être là pour nous aider. Ils vont faire des blagues pour nous remonter le moral», raconte Zackary.

Les jeunes apprécient également l’ambiance conviviale et chaleureuse. Des ordinateurs portables, des fournitures de bureau et des collations, fournis par Moisson Montréal, sont mis à leur disposition.

«On veut qu’ils se sentent comme chez eux», avance M. Mantha.

Participation

Les élèves doivent obligatoirement assister à deux séances d’une heure d’aide aux devoirs chaque semaine, dans le local situé sur la 14e Avenue, non loin de l’école secondaire Dalbé-Viau.

Sur les 98 jeunes inscrits au programme, 94% d’entre eux atteignent le taux minimal de participation exigé. Plus de la moitié font mieux, tout comme Zackary.

«J’ai de la misère à me concentrer, mais ici, c’est calme. Tout le monde est à son affaire. Des fois, j’ai des projets à préparer, j’aime ça. Ça me motive à aller plus loin dans mes études», admet-il.

Du lundi au jeudi, des intervenants et des bénévoles offrent de l’aide aux participants dans les matières où ils éprouvent des difficultés ou pour compléter leurs travaux. «On en a plus qui viennent les lundis et mardis, mais c’est un beau problème», observe le directeur de Passeport, Luc Mantha.

Différence

Malgré les épreuves qu’il a traversées depuis son arrivée au secondaire, Zackary est déterminé plus que jamais à obtenir son DES.

«On fait une différence auprès des jeunes. Peu importe ce qui se passe dans leur vie, on va toujours être là pour les soutenir», fait valoir Louis-Philippe Lagredelle, un conseiller-ressource parents-élèves du programme.

Bien qu’il lui reste quelques années avant de faire son choix, Zackary aimerait poursuivre ses études au cégep afin de devenir nutritionniste.

«Sans Passeport, je ne pense pas que je serais en secondaire 3 aujourd’hui. Pour quelqu’un qui avait beaucoup de difficulté, il y a eu une grande amélioration. Mon père serait très fier de moi», conclut-il.

Plus d’infos sur passeportpourmareussite.ca