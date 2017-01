Parrainer un élève en difficulté

Afin de soutenir ses activités, le programme Passeport pour ma réussite Lachine organise pour la toute première fois une campagne de financement. L’organisme invite la communauté d’affaires de l’arrondissement à parrainer un élève afin d’amasser un total de 200 000$.

Chaque jeune reçoit un montant de 500$ par année pour payer les frais de scolarité et sa participation à des activités sociales, culturelles ou sportives.

L’élève obtient également une bourse de 400$ par année, remise avec l’obtention de son diplôme d’études secondaires. «Si on travaille avec toi pendant cinq ans et que tu obtiens ton DES, on ne veut surtout pas que tu t’arrêtes là parce que tu n’as pas d’argent», indique le directeur du programme, Luc Mantha.

Le maire de Lachine, Claude Dauphin, la députée fédérale Anju Dhillon et le député de Marquette, François Ouimet agissent à titre de présidents d’honneur de cette première campagne.

«On essaie d’engager la communauté d’affaires. Les jeunes d’aujourd’hui sont l’avenir de demain», avance M. Mantha.

Lachine est le 7e endroit au Québec où est implanté le programme Passeport pour ma réussite. Il est toutefois le premier entièrement financé par la communauté grâce à divers partenariats.