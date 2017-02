Danser pour les enfants malades

Dans le cadre du 11e Match des Étoiles de la fondation Pour Enfants Seulement, Natacha Wilner Peters, qui habite à Lachine, s’est engagée non seulement à apprendre une chorégraphie en quelques semaines, mais aussi à amasser un minimum de 2500$ qui permettra l’achat de nouveaux équipements médicaux pour l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Depuis novembre, la mère de famille pratique un minimum de deux heures par semaine en vue du spectacle qui sera présenté le 6 février, à l’hôtel Windsor, au centre-ville de Montréal.

«Avec les enfants et le travail, la conciliation n’est pas toujours facile, mais je le fais pour une bonne cause», indique la comptable et assistante dentaire à la clinique de son mari, Danny Peters, située à Mont-Royal.

La femme de 47 ans et son partenaire s’y donnent rendez-vous tous les vendredis pour pratiquer leur chorégraphie, sur la chanson The Fox (what does the fox say?) de Ylvis.

Les deux participants sont parmi les 24 danseurs, âgés entre 8 et 62 ans, qui compétitionneront sous le thème le monde à l’envers.

«Ils reçoivent des leçons par des professionnels et doivent apprendre à danser en groupe. Plusieurs se découvrent une nouvelle passion pour la danse», soutient Kelly Castiel, la directrice générale de la fondation.

Dons

Même si elle admet que la sollicitation s’est avérée parfois difficile, Natacha Wilner Peters se réjouit d’avoir atteint son objectif personnel de 7000$ grâce à une centaine de donateurs.

«Je réalise que c’est plus facile de donner que de demander, mais j’ai trouvé des moyens d’y arriver. C’est une expérience hyper positive», confie-t-elle.

Cette année, l’argent amassé permettra d’équiper l’unité de soins intensifs néonatals et le département de médecine respiratoire pédiatrique.

«Je recommande l’expérience à n’importe qui. Je vais continuer de parler de la fondation, je suis impressionnée de voir toutes ces personnes impliquées dans la cause pour aucune autre raison que de vouloir faire du bien», conclut-elle.

À ce jour, plus de 2,5 M$ ont été amassés lors des éditions précédentes du Match des Étoiles.

Plus d’infos sur jfkfoundation.ca