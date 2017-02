Plaisirs d’hiver à Dorval

Petits et grands pourront s’amuser en plein air à l’occasion du Festival d’hiver de Dorval. Jusqu’à dimanche, des activités telles que du patinage, des glissades géantes, des tours de calèche et du hockey seront offertes aux familles.

Le lancement officiel du 125e anniversaire de la Cité de Dorval aura lieu le samedi, dès 13h30, au Complexe aquatique et sportif.

Divers spectacles seront présentés par la suite, dont celui de La Grande Étude à l’auditorium Serge Nolet. Trois personnages servent de cobayes à une recherche loufoque sur l’effet du rythme et du son sur les humains dans cette pièce de théâtre bilingue dédiée aux enfants de 4 ans et plus.

Couronnés mercredi, le roi et la reine seront officiellement présentés à leurs sujets en début de soirée, tout juste après le discours du maire Edgar Rouleau. La nouvelle mascotte de Dorval sera aussi dévoilée.

Plus d’infos sur ville.dorval.qc.ca