Le CMC en concert à Lachine

L’Entrepôt accueillera de grands airs classiques le 19 février, alors que les lauréats de l’édition 2016 du Concours de musique du Canada (CMC) seront en spectacle à la salle du boulevard Saint-Joseph, à Lachine.

Depuis plus de 50 ans, cet organisme national encourage les jeunes interprètes canadiens dans leur cheminement professionnel et personnel. Présent dans une quinzaine de villes canadiennes, le CMC offre plus de 100 000$ en bourses chaque année aux participants âgés de 7 à 30 ans.

Depuis sa fondation, le concours a soutenu des milliers de musiciens, dont Gregory Charles et Marie-Nicole Lemieux.

Billets en vente à la Maison du brasseur, au Bureau du citoyen, aux bibliothèques Saul-Bellow et de Saint-Pierre, ainsi que sur le site Internet de l’arrondissement de Lachine.

Plus d’infos sur lachine.ca