Le club Aviron Lachine s’illustre

Le Club Aviron Lachine s’est démarqué à l’occasion du Championnat québécois d’aviron en salle, qui a réuni des rameurs de partout au Québec, le 5 février, à Boucherville.

Parmi les sept membres du club lachinois qui étaient présents, la rameuse France Bergeron s’est illustrée en remportant la première place de la catégorie Femmes maîtres au 1000 mètres avec un temps de 3:53,3.

Zachary Allaire, un des jeunes espoirs du club Aviron Lachine, a quant à lui terminé en deuxième place de la catégorie Homme U19 au 2000 mètres. Le rameur, qui faisait partie de l’équipe d’aviron du Québec pour les Jeux du Canada, a raté la médaille d’or par seulement deux secondes.

Régate intérieure

Il s’agit d’une excellente pratique d’ergomètre, soit une machine à ramer reliée par ordinateur à un écran qui simule une course sur l’eau, pour les membres du club Aviron Lachine.

Une centaine de participants sont attendus à la deuxième édition du Défi des rapides de Lachine, qui aura lieu le 25 février, de 8h à 14h, au complexe sportif du Collège Sainte-Anne, à Lachine.

Des épreuves seront offertes individuellement et en équipe.

Cette compétition sera aussi l’occasion de faire découvrir l’aviron en salle. «Malheureusement, ce sport est encore méconnu de plusieurs», indique Rémi Couture, vice-président du club Aviron Lachine.

Les personnes n’ayant jamais touché à une rame sont invitées à venir l’essayer. «D’autant plus qu’il est plus facile à pratiquer l’aviron en salle que sur l’eau. Les athlètes n’ont pas à manipuler les rames et gérer l’équilibre du bateau», soutient M. Couture.

En vue du Défi des rapides de Lachine, une session d’initiation est prévue le dimanche 5 février, entre 13h et 5h, à l’école de voile de Lachine, située sur le boulevard Saint-Joseph.

Les sous amassés au cours du Défi des rapides de Lachine serviront à supporter l’équipe de compétition du club.