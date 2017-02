Conseil en bref

Plusieurs décisions ont été prises lors de la dernière séance du conseil d’arrondissement, le 13 février. En voici les points saillants.

Persévérance scolaire

Dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire du 13 au 17 février, les élus ont souligné les efforts de deux élèves de l’école secondaire Dalbé-Viau, à Lachine. Sabrina Gagné-Métras et Franck Kuaté ont tous deux reçu une plaque, en reconnaissance de leur travail.

Travaux de réfection

Un contrat d’environ 283 000$, entièrement financé par la ville-centre, a été accordé à la firme IGF Axiom pour la réfection de pavage, de trottoirs et d’ouvrages connexes sur divers tronçons de rues dans l’arrondissement de Lachine.

Signature de bail

L’arrondissement de Lachine et le Marché Saint-Pierre ont signé un bail, autorisant la location du rez-de-chaussée du 59, avenue Saint-Pierre, au coût d’environ 19 500$ pour trois ans. Un contrat de prêt de locaux, à l’étage de la même bâtisse, a été accordé à la Maison des Jeunes l’Escalier.

Aréna Martin-Lapointe

Des démarches ont été entamées afin que l’aréna Martin-Lapointe, à Saint-Pierre, adhère au Programme de mise aux normes des arénas municipaux. Les travaux de 8,75 M$, dont provenant 1,75 M$ de l’arrondissement et 7 M$ de la Ville centre, permettront d’optimiser les économies d’énergie et de remplacer les systèmes de réfrigération au fréon.

Prêt de gymnases

Afin de permettre à la population d’utiliser les installations des écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, un montant de plus de 57 000$ a été autorisé pour payer les frais de location des gymnases pour l’année 2017.

Demi-Marathon Bonneville de Lachine

Organisé par le Club de course à pied Lachine-Dorval, la 5e édition du Demi-Marathon Bonneville de Lachine aura lieu le dimanche 20 août. Le parcours empruntera le boulevard Saint-Joseph, la piste cyclable entre la 1e et la 56e Avenue, ainsi que le parc René-Lévesque. Les profits seront remis à la Société Alzheimer de Montréal, de même qu’à des équipes et des clubs sportifs locaux.