La neige en fête

Sous un soleil radieux, une toute première course de fat bike s’est tenue lors de la Fête des neiges de Lachine.

Plusieurs personnes se sont déplacées pour venir essayer pour la toute première fois ces vélos aux roues surdimensionnées. Manouane Gascon venait assister à la course, mais s’est finalement laissé convaincre de prendre part à l’événement qui se déroulait sur la piste cyclable de la promenade Père-Marquette.

La résidante de Lachine a beaucoup apprécié son expérience puisqu’elle adore faire de la bicyclette en été. «Comme je travaille à LaSalle, je pense que c’est une bonne option pour se déplacer à vélo l’hiver», souligne-t-elle.

Le fat bike est plus large et plus stable, avec ses immenses roues, il s’enfonce moins dans la neige. Par contre, il nécessite plus de coups de pédale qu’un vélo de route pour faire la même distance.

La course, auquel le maire Claude Dauphin a participé, était organisée par les Mardis cyclistes de Lachine en collaboration avec Cycle Néron.

Plaisir pour tous

La veille, Mme Gascon et son fils se sont rendus à la Marina d’escale afin de profiter des nombreuses autres activités. La température clémente a permis un haut taux de participation.

«L’événement nous a surtout permis de profiter d’une magnifique journée à l’extérieur, de la neige et de rencontrer des voisins avec de la musique, de la bouffe de rue et des jeux gonflables», explique la Lachinoise.

Le maire Dauphin a aussi patiné à l’aréna costumé d’un style du disco et coiffé d’une immense perruque frisée.

La Fête des neiges de Lachine n’avaient pas eu lieu depuis plus de 15 ans. Organisé par le Pôle des Rapides pour le 350e anniversaire, son avenir reste encore incertain. La tenue des festivités pour l’an prochain est entre les mains de l’arrondissement.