Une gardienne de but déterminée

Olivia Cerasuolo prendra part aux Jeux du Québec pour la toute première fois en tant que gardienne de but des Élites du Lac Saint-Louis Batam AA. Cette participation se veut une nouvelle étape vers son rêve olympique.

«J’ai hâte. Je suis un peu stressée, mais je pense que c’est une bonne chose avant un tournoi. Je veux gagner», fait savoir la résidente de Lachine.

La première fois qu’elle a chaussé ses patins, Olivia avait trois ans. «J’ai vu mon frère jouer et c’est là que j’ai eu l’idée», raconte-t-elle. Deux ans plus tard, elle a suivi ses traces, devenant gardienne de but à son tour.

Depuis, ce sport occupe une place très importante dans la vie de l’élève de secondaire 3 de l’école Sacré-Cœur de Montréal. Au moins quatre à cinq fois par semaine, elle s’entraîne avec ses coéquipières.

«J’ai souvent joué avec des garçons, ils jouent plus individuellement que les filles. J’aime mieux jouer en équipe», remarque l’adolescente de 15 ans.

Pour atteindre ses objectifs, elle s’inspire notamment de son idole, le numéro 31 du Canadien. «J’aime le style de jeu de Carey Price. Il est déterminé et je trouve que c’est important au hockey, parce que c’est comme ça que tu atteints tes objectifs.»

Abordant le même numéro, Olivia sera devant le filet dès samedi, à Alma.