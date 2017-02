Des déjeuners pour des élèves de Lachine

Mickael et Clairette, deux élèves de sixième année de l’école Jardin-des-Saintes-Anges, aident à servir le repas aux enfants du lundi au vendredi. Isabelle Bergeron photographe Previous photo Next photo







Pour la toute première fois, le Club des petits déjeuners fait son entrée dans les établissements scolaires de Lachine. Les écoles Jardin-des-Saintes-Anges et Martin-Bélanger offrent désormais des repas pour permettre à une soixantaine d’élèves de manger à leur faim.

Depuis une semaine, une quarantaine d’enfants de l’école Jardin-des-Saintes-Anges, issus de milieux défavorisés, ont accès à un menu varié. «Il est établi pour un mois. Tous les matins, ça prend minimum trois groupes alimentaires», précise Isabelle Doucet, la directrice de l’école.

Muffins, céréales, fruits et yogourt font partie des aliments dont les enfants se régalent, chaque jour de semaine, entre 7h et 8h. «On ne veut pas de gaspillage, mais si tu as mangé une rôtie et que tu en veux une autre, tu as le droit de le demander. Ils mangent jusqu’à tant qu’ils n’aient plus faim», explique Mme Doucet.

Installés dans la classe d’anglais, autant les jeunes que les grands profitent de ce moment pour échanger. «J’aime ça parce que je peux parler avec mes amis», affirme Alexia-Cameron, qui est inscrite avec son frère et sa sœur.

Dès l’an prochain, l’établissement scolaire souhaite réaménager les installations pour permettre d’offrir des repas chauds à ses élèves.

Partenariat

Pour rendre le service possible, le Club des petits déjeuners s’est associé au Relais Populaire, qui sert des repas chauds aux élèves défavorisés depuis près de 30 ans.

L’organisme s’occupe de l’inventaire et de la livraison. Une fois le repas terminé, le Relais Populaire rapporte la nourriture non consommée pour éviter le gaspillage.

Des bénévoles et des élèves de sixième année s’occupent quant à eux de distribuer le déjeuner.

Besoins

Les besoins sont grands à Lachine, notamment dans le quartier Saint-Pierre. «Nous avons sollicité les commissions scolaires du secteur pour évaluer les besoins dans les écoles», a fait savoir Fanny Brosseau, conseillère aux communications pour le Club des petits déjeuners.

D’autres écoles de Lachine pourraient être desservies au cours de la prochaine année, selon l’espace et les ressources disponibles.

Ces démarches s’inscrivent dans le cadre de la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal, annoncée en juin.