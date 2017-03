Une école de Dorval s’inspire d’Harry Potter

À défaut d’avoir reçu leur lettre d’admission à Poudlard, les quelque 540 élèves de l’Académie Sainte-Anne, à Dorval, se sont transportés dans l’univers d’Harry Potter. Sans même avoir eu à porter le Choixpeau magique, ils ont été répartis dans 18 maisons pour favoriser le sentiment d’appartenance.

Possédant sa propre couleur, chaque maison compte une trentaine de jeunes d’âges différents, choisis de façon aléatoire en début d’année scolaire. Comme la famille Weasley, les frères et les sœurs ont été regroupés au sein de la même maison.

«Ce système est répandu dans le monde anglo-saxon, mais plus rare du côté francophone, estime la directrice de l’Académie, Véronique Lemieux-Boyer. Le fait d’associer chaque élève à une grande maison permet de développer la solidarité et l’esprit d’équipe.»

Les 60 membres du personnel, dont les enseignants, les éducateurs du service de garde et les préposés à l’entretien, abordent aussi une couleur.

«Faire partie d’une maison procure un sentiment de sécurité aux plus jeunes et responsabilise les plus vieux. Ils bâtissent aussi des liens significatifs avec d’autres adultes que leurs propres enseignants», indique Pascale Gendron, enseignante au préscolaire.

Tout au long de leur passage à l’Académie, les jeunes demeureront au sein de la maison à laquelle ils ont été affectés.

Racines

À l’instar des quatre maisons de l’école de sorcellerie, Gryffondor, Serpentard, Serdaigle et Poufsouffle, l’établissement scolaire de Dorval a tenu à honorer ses racines.

Des fondateurs ayant contribué à la création de l’Académie ont été choisis tels que Sœur Dion ou Sœur Casgrain, des religieuses qui ont fondé le Collège Sainte-Anne en 1861 et l’ancienne Queen of Angels Academy.

McGill et Robinson, des membres de l’ancien Royal Montréal Golf Club où a été construite l’Académie, en font également parti.

Récompense

Chaque mois, une activité est organisée à l’Académie pour permettre aux moldus, c’est-à-dire les personnes qui ne possèdent pas de pouvoirs magiques, de tisser des liens.

Dans l’univers d’Harry Potter, les bons coups permettent aux sorciers de Poudlard de donner des points à leur maison respective pour tenter de mettre la main sur la Coupe des Quatre Maisons.

À l’Académie, des compétitions amicales visant entre autres à récompenser les gestes de gentillesse donnent la possibilité aux élèves de remporter le grand prix: une pizza!