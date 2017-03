53 M$ pour le centre de tri à Lachine

La construction du nouveau centre de tri à Lachine coûtera 9 M$ supplémentaires. Le comité exécutif de la Ville de Montréal a autorisé les dépassements de coûts. Le projet, qui devrait voir le jour en 2019, coûtera finalement 53 M$.

En plus de permettre l’acquisition du terrain au coin des rues Fairway et François-Lenoir, dans le quartier industriel, cette somme servira à l’aménagement du site incluant la décontamination, la conception et les travaux de construction de l’usine, ainsi que l’acquisition des équipements.

Le centre, qui desservira l’Ouest-de-l’Île, permettra d’atteindre la cible de 70% de valorisation des matières recyclables du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 2015-2020.

Environ 200 000 tonnes de matières, dont du papier, du verre, du plastique et du métal, sont traitées annuellement au Complexe environnemental de Saint-Michel.