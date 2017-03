Fini les drones aux abords des aéroports

Ottawa a finalement tranché. Les drones récréatifs sont désormais interdits à moins de 9 kilomètres de tous les aéroports sous peine d’amende de plusieurs milliers de dollars.

Le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, a annoncé jeudi une série de mesures de sécurité à l’aéroport Billy Bishop de Toronto afin de réduire le nombre d’incidents impliquant ces appareils, qui a plus que triplé depuis 2014, selon le gouvernement fédéral.

Fait important, ces nouvelles règles ne s’appliqueront pas aux utilisateurs de drones à des fins commerciales, universitaires ou de recherche.

Affirmant qu’il ne prend pas à la légère les dangers que représentent les drones pour la sécurité aérienne et les personnes au sol, le ministre a assuré qu’Ottawa travaillait «à la mise en place de dispositions réglementaires permanentes».

Règles

En plus de voir l’utilisation de leurs engins interdite à moins de neuf kilomètres des aéroports, les utilisateurs d’aéronefs et drones devront désormais s’assurer que leurs coordonnées [nom, adresse et numéro de téléphone] figurent sur leurs appareils récréatifs et dont le poids est de plus de 250 g, mais n’excède pas 35 kg.

Ils ne pourront plus se trouver à plus de 90 mètres d’altitude et à moins de 75 mètres de bâtiments, véhicules ou de personnes. L’utilisation des drones est également interdite la nuit.

L’initiative a immédiatement été saluée par Aéroports de Montréal. «À l’instar des oiseaux, les drones représentent un risque de sécurité pour l’aviation, et il était important d’encadrer ce type d’aéronef», indique Pierre-Paul Pharand, vice-président Exploitation, infrastructures aéroportuaires et développement aérien de la Société.

Les personnes qui ne respectent pas cette nouvelle réglementation s’exposent à une amende s’élevant jusqu’à 3000$.