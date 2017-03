Conseil en bref du 13 mars

Plusieurs décisions ont été prises lors de la dernière séance du conseil d’arrondissement de Lachine du 13 mars. En voici les points saillants.

Contrôle des animaux

L’arrondissement de Lachine se défendra comme une citoyenne qui a déposé une demande d’injonction pour empêcher de faire euthanasier son chien. L’animal, qui a tué un autre chien en décembre, est considéré comme dangereux.

Changement de zonage

La 25e Avenue pourra être prolongée. Le zonage a été modifié sur une partie du terrain situé entre les rues Victoria et Remembrance pour permettre la construction d’immeubles commerciaux. Une consultation publique est prévue en avril.

Amélioration des infrastructures

Des travaux de réfection d’infrastructures d’égout, d’aqueduc et de voirie seront réalisés dans certains tronçons des rues Broadway, Sherbrooke et Saint-Louis, ainsi que de la 42e Avenue et de l’avenue Mount-Vernon.

Plantation d’arbres

Un contrat de 29 000$ octroyé à Pépinière Cramer permettra le remplacement d’arbres abattus sur le territoire de Lachine, ainsi de nouvelles plantations d’arbres.

Bassin du parc Kirkland

La piscine du parc Kirkland, située dans le quartier Saint-Pierre, sera rénovée au coût de 75 000$, dont la moitié provient de l’arrondissement et l’autre de la ville-centre.

Circulation

Un sens unique sera instauré sur le boulevard Saint-Joseph en direction est, de la 6e Avenue à la rue Saint-Louis, alors que celui de la rue Sainte-Marie, de la rue Saint-Louis au boulevard Saint-Joseph, sera inversé pour permettre aux véhicules de circuler vers le sud.

Sœurs de Sainte-Anne

Plus de 900 objets provenant de la collection du Centre historique des Sœurs de Sainte-Anne, fermé depuis octobre 2014, seront remis au Musée de Lachine. Les pièces sélectionnées témoignent de l’histoire de la congrégation des Sœurs de Sainte-Anne.

Club zone de Lachine

Le Club Zone de Lachine, anciennement appelé le Boys and Girls Club de Lachine, déménagera à l’école Lakeside Academy. L’organisme, qui offre des activités culturelles et sportives aux jeunes, occupe présentement les locaux du sous-sol du chalet du parc Carignan.