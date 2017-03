Un projet qui porte ses fruits

Le Jardin du Soleil du quartier Duff-Court, à Lachine, a été récompensé pour son apport dans l’arrondissement à l’occasion du gala-bénéfice des GraMiE’s de l’environnement.

En plus de contribuer à verdir le secteur, le projet d’agriculture urbaine, situé sur la rue Duff Court, vise à briser l’isolement en rassemblant des citoyens de tous âges.

Le jardin collectif permet aux participants d’acquérir des connaissances et des compétences horticoles et culinaires, notamment par la plantation d’arbres fruitiers, de vivaces et d’annuelles.

Environ 400 kg de fruits et légumes ont été récoltés depuis un an, permettant aux résidents de ce secteur de bénéficier d’aliments frais.

L’implication d’une quinzaine de familles, du Comité de vie de quartier Duff-Court (COVIQ) et du Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) a permis la réalisation du jardin collectif.

Deux autres initiatives s’étant démarquées sur les territoires de l’île de Montréal et de la communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ont aussi été récompensées.

Le projet quartier nourricier, une serre éducative dans le parc Walter-Stewart du quartier Centre-Sud de Montréal, en fait partie. Les installations visent à rendre accessible la consommation d’aliments frais pour contrer les problématiques économiques et sociales du secteur.

Les parcours des milieux naturels, nés en marge de la réactualisation du plan de conservation de Longueuil, ont aussi été soulignés. Le projet vise à sensibiliser à l’importance du maintien de la faune et de la flore sur le territoire par la tenue de sorties en nature et de conférences.

Les gagnants ont été sélectionnés par un panel d’experts en environnement pour leur impact social et durable sur la planète.