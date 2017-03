Les meubles québécois à l’honneur

Dans le contexte économique actuel, l’achat local est de plus en plus prisé. Pour faire la promotion des produits d’ici, certains promoteurs ont décidé de rendre leurs unités modèles toutes québécoises, comme dans 61% des foyers de la province, des meubles au plancher, en passant par les rideaux et même la plomberie.

Les Week-ends visites libres, qui se déroulent au début avril notamment au projet résidentiel Le Quatrième, à Dorval, serviront notamment de vitrine.

«Cette activité se veut une grande fête du design célébrant la pensée créatrice de l’industrie du meuble d’ici et de ses designers industriels et d’intérieur», affirme Jean-Claude Poitras, porte-parole de la 21e édition de l’événement.

Acheter québécois représente souvent un défi côté budget. «Au Québec, on est quand même un petit joueur dans ce milieu. Les prix sont plus compétitifs pour les produits américains ou chinois, qui sont fabriqués en plus grande quantité» explique Sarah Paradis, la designer responsable du projet du boulevard Bouchard.

On se distingue toutefois par la qualité des matériaux et du design unique. «Le bois est toujours au centre des créations, ça fait partie de nos traditions. Les Québécois ont tout le savoir-faire pour innover», indique Mme Paradis.

Distinctions

Le Quatrième, pensé par Gestion PCA, rivalisera contre une quinzaine de finalistes du Grand Montréal en lice pour les Prix Habitat Design, qui récompensera la plus belle unité modèle. Elle sera évaluée par le public, dont les participants courent la chance de gagner un voyage à Paris, ainsi que par un jury multidisciplinaire de professionnels.

«L’événement est une invitation au grand public, mais aussi à tous les designers d’avoir le réflexe d’acheter local et de travailler avec des concepteurs et des fabricants québécois», soutient Sarah Paradis.

Les gagnants seront dévoilés en juin.

Plus d’infos sur visiteslibres.info

Faits saillants

6 Québécois sur 10 possèdent des meubles québécois

71% d’entre eux sont âgés de 55 ans et plus

27% des répondants se sont procuré les meubles à l’état neuf il y a dix ans ou plus

32% des Québécois associent la qualité aux meubles québécois

12% des répondants trouvent que le prix est élevé

98% des Québécois ont une opinion positive des meubles québécois

Les mobiliers de chambres à coucher sont davantage présents dans les foyers québécois, suivi par les meubles de cuisine et de salon

(Source: Sondage de l’Association des fabricants de meubles du Québec)