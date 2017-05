Pari réussi pour Ghislain Leblanc

Pour une troisième année consécutive, le Lachinois Ghislain Leblanc a été sacré meilleur vendeur de livrets de tirage pour les Chevaliers de Colomb à travers la province. Il a atteint un nouveau record avec ses 2066 carnets vendus.

«Je voulais battre mon ancien record de 2029. Avec la persévérance, on va loin», soutient M. Leblanc, membre des Chevaliers de Colomb depuis 1981.

Bien connu à Lachine et ses environs, il peut compter sur le soutien de ses donateurs qui le suivent depuis plusieurs années. Ce n’est pas pour rien que les personnes qui le croisent dans la rue lui demandent «Combien ça coûte?» avant même qu’il n’ait ouvert la bouche.

Pendant sept mois, l’homme de 71 ans a consacré une majeure partie de son temps à solliciter son entourage. «J’en vends partout. En Gaspésie, à Saint-Adèle, à Vaudreuil-Dorion», énumère le Lachinois d’adoption depuis 50 ans.

Ayant plus d’un tour dans son sac, il a même convaincu des personnes à lui racheter des livrets entre septembre et mars.

«La plupart des personnes se procurent leurs carnets auprès de Ghislain. Même mon fils lui en achète», rigole Pierre Parr, le Grand Chevalier.

Motivation

Depuis 29 ans, Ghislain Leblanc s’implique auprès de la Fondation des étoiles, dédiée aux enfants malades. L’homme avait été touché par l’histoire d’un jeune de sept ans atteint d’un cancer en phase terminale, lors d’un gala de boxe.

«Je me suis dit que j’étais chanceux d’avoir un fils en bonne santé. À ce moment-là, je ne savais pas encore dans quoi je m’embarquais. C’est une cause qui me tient à cœur», témoigne le Gaspésien d’origine.

Ses heures de bénévolat se sont d’ailleurs multipliées au cours des années, tout comme l’argent amassé. Son dévouement et sa générosité a permis de récolter plus de 1,2 M$ pour la recherche sur les maladies infantiles.

12 900$

Un montant de 12 900$ a été recueilli grâce aux 2151 livrets vendus par les Chevaliers de Colomb de Lachine, incluant ceux de Ghislain Leblanc.

De cette somme, la moitié ira à la Fondation des étoiles. Quatre organismes de Lachine se partageront la balance. La remise des chèques aura lieu lors d’un déjeuner familial, le 14 mai, aux locaux du Conseil 1776 sur la 6e Avenue.

Ghislain Leblanc vise maintenant un nouveau record de 2100 livrets vendus pour la prochaine saison. Le défi a été lancé à l’ensemble des Chevaliers de Colomb du Québec.