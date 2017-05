500 M$ investis à Montréal-Trudeau

Les nouvelles destinations se multiplient à Montréal-Trudeau, ce qui augmente inévitablement l’achalandage. Encore hier, Air Canada annonçait de nouveaux vols directs pour Lima, au Pérou. Pour 2016-2017, les investissements totalisent un demi-milliard de dollars afin d’améliorer les installations.

L’an dernier, l’aéroport a accueilli plus de 16 millions de passagers, une hausse de 7% par rapport à l’année précédente. Les correspondances sont aussi en nette augmentation.

Ce trafic passager oblige Aéroport de Montréal (ADM) à repenser les déplacements de sa clientèle pour éviter les congestions monstres comme au mois d’août, alors que des voyageurs ont dû attendre plusieurs heures avant de pouvoir franchir la douane.

L’an prochain, ADM prévoit construire un centre de correspondance de 20 M$. Il servira à départager les passagers arrivés à destination de ceux qui doivent se diriger vers un autre vol.

«Cette idée s’est imposée d’elle-même, d’autant que le taux de correspondance atteindra près de 20 % cette année», a affirmé Philippe Rainville, le président-directeur général d’ADM, lors de l’assemblée annuelle publique, jeudi (4 mai).

Dans le but d’accélérer le processus, un centre temporaire sera opérationnel dès cet été et le temps d’attente sera affiché.

Des investissements de 14,2 M$ permettront aussi de réorganiser le hall des douanes, ajouter de nouvelles bornes de contrôle ainsi qu’une équipe dédiée à faciliter le flux de passagers.

Par ailleurs, l’espace prévu pour une future gare, construite en même temps que l’agrandissement de l’aéroport en 2009, mais qui ne servira finalement pas pour le nouveau Réseau électrique métropolitain (REM), sera converti en entrepôt de transit pour les bagages.

Gestion du bruit

Deux citoyens se sont présentés à l’assemblée qui se tenait dans les locaux de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) au centre-ville de Montréal, afin de décrier le niveau de bruit lors des décollages et atterrissages des avions.

Ils ont réclamé plus de stations de mesure, notamment dans le quartier Villeray où se trouve un corridor aérien, et que les résultats recueillis soient plus accessibles à population. Philippe Rainville est ouvert à cette possibilité.

Par contre, il s’est montré plus réticent concernant les restrictions de nuit. M. Rainville refuse de limiter les mouvements pour des raisons économiques et logistiques, précisant qu’ADM respecte déjà le couvre-feu imposé par Transports Canada entre 1h et 6h.

Voilà déjà 25 ans qu’ADM gère les installations de Montréal-Trudeau. L’organisme à but non lucratif loue les terrains du gouvernement fédéral sur lesquels il a l’autorisation de construire ses infrastructures. Le bail prendra fin en 2020.

ADM poursuit aussi l’étude de différents concepts afin d’avoir des infrastructures qui répondront à la croissance prévue des prochaines années, notamment le réaménagement des pistes et l’ajout de terminaux.