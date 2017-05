Retour aux années folles

Vendeurs de fruits et légumes, cireurs de chaussure, crieurs de journaux et ouvriers de la Dominion Bridge renaîtront à Lachine, le temps d’un week-end. La rue Notre-Dame prendra des airs des années 1920 afin de célébrer le 350e anniversaire de l’arrondissement.

Une quarantaine de comédiens et figurants envahiront l’artère entre les 11e et la 15e Avenues pour recréer l’ambiance des années folles. Des personnages ayant marqués l’histoire de Lachine, tels que le maire Dalbé Viau, Sœur Esther Blondin et le curé Nazaire Piché, seront de la partie.

Musique, parcours historique, expositions de trains miniatures et peintures font notamment parties des festivités du 3 juin.

Voitures

Le lendemain, les Belles d’autrefois viendront se stationner sur la Belle Dame. Une centaine de voitures anciennes sont attendues pour cette 5e édition.

«Lachine est le seul endroit à Montréal où il y a une exposition de ce genre. C’est toujours un plaisir d’y venir», souligne André Fortin, le président du club de voitures anciennes et classiques de Montréal (VACM), qui compte quelque 400 membres.

Des propriétaires de voitures d’époque ont d’ailleurs profité de la conférence de presse, mardi, pour offrir un avant-goût aux Lachinois.

«C’est la première fois que je la conduis cette année. Elle vient de sortir du remisage», indique Richard Côté, qui sera de retour à bord de sa Cadillac 1972 pour l’événement.

L’an dernier, l’exposition de voitures anciennes avait dû être annulée en raison de la météo. Cette année, si la météo fait encore des siennes, la journée sera remise au 9 juillet.

Plus d’infos sur 350lachine.com