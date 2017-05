Journée de l’environnement

Plusieurs scouts de Dorval donneront un coup de main lors de la 8e édition de la distribution gratuite de compost et de copeaux de bois organisée par la Cité. Une quantité maximum de 200 litres, soit l’équivalent de deux grosses poubelles, sera offerte par foyer.

L’événement se déroulera le 20 mai, entre 9h et 13h, dans le stationnement de l’aréna de Dorval, sur l’avenue Dawson. Ceux qui désirent s’en procurer doivent apporter pelles et contenants, en plus de présenter obligatoirement une preuve de résidence.

Lors de l’événement, la population pourra aussi se départir adéquatement de vieux vélos, de piles et de cartouches d’encre aux différents kiosques, en plus d’acheter des vivaces de la Société d’horticulture et d’écologie de Dorval.