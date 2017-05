Nouvel attaché politique pour le maire de Lachine, Claude Dauphin

Le maire Dauphin a un nouveau bras droit. Mathieu Auclair, qui était candidat du Nouveau parti démocratique (NPD) aux partielles fédérales dans Saint-Laurent cet hiver, se joint à son équipe comme attaché politique.

L’étudiant en relations internationales de 26 ans est entré en fonction lundi.

«On s’est rencontré il y a environ un an et demi, il s’impliquait déjà pour Équipe Dauphin Lachine. C’est un résident de Lachine, jeune et très impliqué. Il a un beau profil», souligne Claude Dauphin.

Titulaire d’un brevet de pilote, Mathieu Auclair s’engage dans la communauté, notamment auprès des cadets depuis l’âge de 12 ans.

«Je crois sincèrement qu’Équipe Dauphin est un parti qui défend les intérêts vitaux des Lachinois et qu’il est à leur image. La responsabilité que le maire m’a confiée est un honneur, mais j’en mesure l’exigence», indique le jeune père de famille.

Denis Gaumond quittera quant à lui ses fonctions vendredi pour relever de nouveaux défis après six ans comme attaché politique de M. Dauphin.