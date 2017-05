Découvrir la relève musicale

Les citoyens pourront célébrer le 40e anniversaire de Concerts Lachine lors du spectacle Les petits ruisseaux font les grandes rivières, mettant en vedette les jeunes talents de Lachine.

La musique de différentes époques ayant marqué l’histoire de l’arrondissement sera à l’honneur, le 25 mai, dès 19h30, au parc de la Marina d’Escale, sur le boulevard Saint-Joseph.

En plus des ensembles et des chorales de diverses écoles, Les Éclusiers de Lachine et le chœur Ambiance de Lachine participeront au spectacle. Veuillez noter qu’en cas de pluie, l’événement aura lieu à l’église des Saints-Anges.

