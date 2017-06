Des bracelets pour les enfants malades

Quatre élèves de la Dorval Elementary School ont décidé de donner au suivant. Les jeunes filles ont remis à l’Hôpital Shriners pour enfants un montant de 126$ qu’elles ont amassé en confectionnant des bracelets.

C’est sans hésiter que Melina Mercur, Eva Maria Perrazzino, Eva Rose Neilson et Emma Henker ont choisi cette cause. «Mon frère a eu un accident et il s’est cassé une jambe. Il devait régulièrement aller à cet hôpital. Aujourd’hui, il va bien», fait savoir Emma.

Tous les bijoux, vendus 1$ chacun lors du Spring Fling en avril, ont été minutieusement fabriqués par les jeunes filles de 10 ans. «On a choisi les couleurs et les modèles. Ça prenait entre 30 minutes et 1h pour faire un bracelet», indique Melina.

Helen-Marie Huza, une éducatrice en service de garde en milieu scolaire, a transmis sa passion au terme de quatre ateliers. Les élèves ont tellement aimé, qu’elles ont décidé de poursuivre leur nouveau passe-temps à la maison.

En guise de remerciement, chacune d’elles a reçu une lettre personnalisée de patients du Shriners leur soulignant l’importance de leur geste dans la vie des enfants malades.