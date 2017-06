Verdir le quartier Saint-Pierre

De nouveaux végétaux garnissent la rue Saint-Jacques dans le quartier Saint-Pierre, à Lachine. L’initiative vise à contrer les effets des îlots de chaleur afin d’améliorer la qualité de vie des résidents de ce secteur enclavé notamment par les travaux à l’échangeur Turcot.

Les espèces indigènes ont été plantées au Centre islamique iranien et à la Paroisse Saint-Pierre-aux-Liens dans le cadre du projet Carrefour Vert de Saint-Pierre. Les espaces de stationnement ont notamment été ciblés.

«Les îlots de chaleur sont des zones où les températures sont plus élevées de 2 à 12 degrés Celsius. Les conséquences sont néfastes sur la santé», indique Nicole Bastien, directrice de l’organisme Pro-Vert Sud-Ouest.

Les espaces verts comprennent 26 arbres, 75 arbustes et 70 vignes. «On a misé sur la diversité, explique Stéphane Lussier, le coordonnateur de projets verdissement chez Pro-Vert Sud-Ouest. On retrouve des arbres fruitiers comme l’amélanchier qui peut faire de bonnes confitures ou encore l’asclépiade, soit l’espèce de prédilection du monarque qui est en voie de disparition.»

Les végétaux ont été distribués au printemps et à l’automne 2016. Un montant d’environ 30 000 $ a été alloué à la réalisation du projet grâce à des subventions des différents paliers gouvernementaux.

Marché Saint-Pierre

Le projet Carrefour Vert de Saint-Pierre prévoit également l’amélioration du Marché Saint-Pierre, qui offre des produits frais aux résidents du quartier.

«L’objectif est de consolider le marché comme moteur économique et social du secteur», soutient David Marshall, le directeur de Revitalisation Saint-Pierre.

Les espaces extérieurs, le stationnement et la façade du bâtiment seront notamment réaménagés cet automne. Il sera également possible d’y déguster les plats grâce à la mise en place d’une terrasse extérieure, en plus d’un espace à l’intérieur du Marché.

L’appel d’offres du projet estimé à 150 000 $ a été lancé cette semaine.