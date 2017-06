Gérard Lefebvre honoré

Quatre ans après l’ouverture des Habitations Gérard-Lefebvre, un hommage a été rendu au regretté Lachinois qui prête son nom aux logements sociaux de la rue du Dépôt-Manning.

Gérard Lefebvre a consacré la majeure partie de sa vie au bénévolat, notamment auprès des plus démunies. «Il y a des gens qui, à leur façon, changent le monde, souligne Agathe Lafrance, bénévole à l’Œuvre Soupe Maison que M. Lefebvre a fondée en 1986. Pendant plus de 50 ans, il s’est dévoué entièrement à la cause humanitaire et communautaire de Lachine.»

Ses proches n’avaient que de bons mots pour l’homme décédé en 2011 à l’âge de 87 ans. «Il avait un grand cœur. Il trouvait important d’aider les plus dépourvus de la société, qui sont trop souvent oubliés», fait valoir Jean-Luc Lagacé, un ami de la famille.

Situées à quelques coins de rue de l’Œuvre Soupe Maison, les Habitations Gérard-Lefebvre comptent 123 logements à prix abordables pour les familles à revenu faible ou modeste.

«On a toujours à cœur de choisir un nom qui reflète ce qui se passe dans la communauté, explique Danielle Cécile, la directrice générale de l’Office municipal d’habitation de Montréal. Ici, celui de M. Lefebvre s’est imposé naturellement. Il était connu et apprécié de tous.»

Le père de deux garçons s’est aussi engagé pendant plus de 50 ans aux paroisses des Saints-Anges-Gardiens et Saint-André-Hubert-Fournet.

Bonne cause

L’Œuvre Soupe Maison offrait, à l’époque, un repas deux fois par semaine dans un local de la Vieille Brasserie, sur le boulevard Saint-Joseph. Près de 20 ans plus tard, M. Lefebvre, qui était cuisinier, réalisa un de ses rêves avec l’achat d’une maison sur la rue Notre-Dame pour y accueillir l’organisme.

«Par sa simplicité, sa bonne humeur, sa sagesse et sa grande bonté, il nous a apporté un réconfort. Il a motivé l’équipe à continuer sa mission auprès des personnes dans le besoin de Lachine», indique Mme Lafrance.

Aujourd’hui, l’initiative de Gérard Lefebvre permet à une centaine de Lachinois dans le besoin de manger des repas chauds trois fois par semaine.

Habitations Gérard-Lefebvre

L’immeuble construit dans l’ancien quartier industriel de Lachine en 2013 est le premier réalisé par l’Office municipal d’habitation de Montréal dans le cadre du programme AccèsLogis. Une soixantaine de locataires bénéficient du programme Supplément au loyer de la Société d’habitation du Québec, leur permettant de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Le bâtiment de la rue du Dépôt-Manning a bénéficié d’investissements de près de 21 M$ du gouvernement provincial, de la ville-centre et de partenaires du milieu.