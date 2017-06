Conseil en bref – Dorval

Plusieurs décisions ont été prises lors de la dernière séance du conseil de la Cité de Dorval du 19 juin. En voici les points saillants.

Bornes de recharge

Quatre nouvelles bornes de recharge pour voitures électriques verront le jour à Dorval au coût de plus de 18 000$. Elles seront installées à l’hôtel de ville, sur l’avenue Martin et au Centre communautaire Sarto-Desnoyers, sur le chemin Bord-du-lac.

Travaux de démolition

Un contrat de 110 500$ a été accordé à Construction Demo Spec pour le désamiantage et la démolition du centre Elizabeth-Russell, situé l’avenue Dawson. Les travaux débuteront dès cet automne.

Espaces verts

Deux nouveaux espaces verts seront aménagés sur l’avenue de l’Académie. Le contrat octroyé à Aménagement Sud-Ouest au coût de près de 160 000$ comprend notamment l’aménagement du chantier, le mobilier et la plantation des végétaux.

Aqueduc et égouts

Des travaux de reconstruction d’aqueduc et d’égouts seront réalisés sur l’avenue Mimosa, entre les avenues Dawson et Carson, au montant de 934 000$. Des travaux seront également effectués sur l’avenue Canary, entre Swallow et Linnet, au coût de 349 000$.