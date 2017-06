Conseil en bref – Lachine

Plusieurs décisions ont été prises lors de la dernière séance du conseil d’arrondissement de Lachine du 19 juin. En voici les points saillants.

Parc LaSalle

Les installations aquatiques du parc LaSalle seront rénovées au printemps. Un montant de plus de 386 000$, qui provient de la ville-centre, prévoit notamment la démolition des deux bassins actuels et la construction d’un bassin de 25 mètres comprenant 12 couloirs et une section plongeon. La plage sera reconfigurée et le chalet rénové.

Zonage

Le 8 juin, 15 signataires se sont rendus à la tenue de registre concernant le changement de zonage sur une partie du terrain situé entre les rues Victoria et Remembrance pour permettre la construction d’immeubles commerciaux. Le nombre de 341 signataires pour qu’un référendum puisse être tenu n’a donc pas été atteint. Le règlement a été adopté lors de la séance du conseil d’arrondissement lundi.

Toyota Spinelli

Le concessionnaire automobile Toyota Spinelli, situé à l’intersection du boulevard Saint-Joseph, déménagera en bordure de l’A-20, entre la 1ère et la 5e Avenue. Les élus ont autorisé la construction d’un nouveau bâtiment commercial.

Ressources humaines

Deux postes permanents de l’arrondissement seront transférés au Service des ressources humaines de la ville-centre. Le conseil a autorisé un virement budgétaire de 175 100$ pour la prise en charge des activités technologiques pour l’année 2016, de même que des ajustements récurrents à la base budgétaire, dès cette année, au montant de 269 300 $. Des services de conseil et de soutien en matière de ressources humaines seront offerts à l’arrondissement, qui demeurera responsable de la prise de décision, qui relève de sa compétence.

VillaNova

Le conseil a approuvé un plan d’aménagement modifié dans le cadre de l’entente du projet résidentiel de Développement Lachine-Est.