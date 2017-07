Vol qualifié à Lachine: le suspect court toujours

Les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont toujours à la recherche d’un suspect qui aurait commis un vol armé d’un couteau dimanche, peu avant 20h30, sur la rue Provost, à Lachine.

L’individu recherché serait un homme de race noire mesurant 1,80 mètre (5’11 ») et pesant 86 kilos (190 lb). Il portait des vêtements gris et une casquette grise au moment des faits. Il s’exprime en anglais et serait possiblement armé d’un couteau.

L’événement est survenu à l’extérieur d’une résidence de la rue Provost, près de la 31e Avenue. Le Groupe tactique d’intervention (GTI) et le maître-chien se sont rendus sur place, mais n’ont pas réussi à retrouver le suspect. Personne n’a été blessé.

Le montant ou les objets dérobés n’ont pas été dévoilés par les autorités. On ignore pour l’instant les circonstances de cet événement. Une enquête est toujours en cours.