Nouveau site web pour la Cité

Dorval a dévoilé son nouveau site web, développé dans le cadre de son 125e anniversaire. Le projet de refonte permet une navigation plus simple et conviviale, en plus d’une conception graphique moderne.

«Vous y trouverez notamment de l’information sur les services offerts par la municipalité, les actualités touchant notre communauté et les détails de nombreux événements et activités», souligne le maire de Dorval, Edgar Rouleau.

Le nouveau site Internet a été réalisé par le service des communications de la Cité avec l’aide de la firme Net Focus, au coût de 20 000$. L’adresse du site demeure inchangée, soit ville.dorval.qc.ca.