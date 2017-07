Revirement de situation inattendu aux Mardis cyclistes

Jean-Michel Lachance, d’Indépendant-RP, a surpris les spectateurs lors de la sixième étape des Mardis cyclistes de Lachine en devançant Jean-François Laroche, de Cycles Régis, au fil d’arrivée.

«J’étais certain que le peloton resterait regroupé jusqu’à la fin, je me suis donc assuré d’être aux avant-postes. J’ai anticipé le sprint et je suis sorti le premier du dernier virage. Par la suite, j’ai tout donné jusqu’au fil d’arrivée», s’est réjoui le vainqueur.

Laroche, qui détient toujours le maillot jaune, avait pourtant remporté haut la main les cinq sprints intermédiaires. «J’aurais aimé gagner, mais j’ai tout de même accumulé plusieurs points et j’ai augmenté mon avance», a-t-il indiqué.

Charles-Étienne Chrétien, d’Iamgold, a pour sa part terminé en troisième place.

Après une pause la semaine prochaine, les Mardis cyclistes de Lachine seront de retour le 25 juillet pour la septième étape. La grande finale de la 40 de la 40e saison aura lieu le 15 août.

