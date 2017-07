Des BIXI à Lachine?

Des stations BIXI pourraient faire leur apparition dans l’arrondissement de Lachine dès l’an prochain. Du moins, c’est ce que recommande l’organisme qui gère les vélos en libre-service dans la métropole.

«Nous travaillons à la planification du réseau pour les saisons 2018 et 2019. Nous recommandons une phase d’expansion vers Lachine de façon similaire aux localisations identifiées via les gares de trains», fait savoir Pierre Parent, le directeur marketing, communications et partenariats chez BIXI.

Pour qu’un tel développement ait lieu, la Ville de Montréal doit faire l’acquisition de nouveaux équipements. La ville-centre n’a pas souhaité émettre de commentaire, l’étude du dossier étant toujours en phase préliminaire.

Le réseau compte actuellement 6 200 vélos et 540 stations sur le territoire montréalais, ainsi qu’à Longueuil et Westmount.