Aviron: Trois Lachinois aux jeux du Canada

Trois jeunes du club d’Aviron de Lachine participeront aux jeux du Canada à Winnipeg, du 31 juillet au 4 août.

Khiêm Tran-Dupuis rame au club depuis l’âge de 11 ans et s’entraîne depuis un an pour faire partie de l’équipe du Québec dans laquelle il a été sélectionné en mars. Le Lachinois participera à deux épreuves, le quatre de couple (4 rameurs avec deux rames chacun) et le quatre de pointe (4 rameurs avec une rame chacun).

Noémi Rhéaume fait de l’aviron depuis trois ans au club de Lachine. La jeune femme de 18 ans a été sélectionnée comme barreuse du huit de pointe homme. Ce sera la capitaine de course. Elle indiquera aux rameurs d’aller plus vite ou plus fort et naviguera le bateau.

Zachary Allaire rame depuis cinq ans à Lachine et s’entraîne pour les jeux du Canada depuis deux ans. Le jeune homme, qui réside à Lachine, participera au deux de pointe (2 rameurs avec chacun une rame) et dans le huit de pointe (8 rameurs avec chacun une rame) avec la barreuse, Noémi.