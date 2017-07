Des cubes et des Hommes

Le collectif [ZØGMA] dansera au parc Pine Beach le 27 juillet à 19h30 pour sa première création in situ, répondant au nom de Cube. Le spectacle sera suivi d’un atelier de percussions corporelles avec les interprètes.

Créé en 2015, Cube délaisse les lieux usuels de diffusion afin d’évoluer sur un tout nouveau terrain de jeu pour la danse percussive : le bitume et les espaces verts des villes.

Il en résulte un spectacle hors du commun où quatre interprètes, tantôt danseurs, tantôt percussionnistes, alternent gestuelles débridées et prouesses rythmiques dans un contexte chaque fois influencé par l’espace de performance et les spectateurs qui l’habitent.

[ZØGMA] est un collectif de folklore urbain et une compagnie professionnelle de danse percussive active depuis 2001 sur les scènes nationales et internationales. Les membres sont en tournées au Canada pour plus de 40 représentations de son nouvel opus chorégraphique.

Le spectacle est présenté à Dorval dans le cadre de la série «Danse au coucher du soleil».

En cas de mauvais temps, la représentation aura lieu à l’auditorium Serge Nolet (1301, avenue Dawson).