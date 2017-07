Un travail d’équipe qui rapporte aux Mardis cyclistes

Après avoir fait relâche la semaine dernière, les Mardis cyclistes de Lachine étaient de retour en force. La septième étape de la 40e saison a permis à Jean-François Laroche, de Cycle Régis, de remporter une troisième victoire.

Le vainqueur a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers, notamment au dernier tour. La formation de Cycle Régis a entouré le leader afin de le protéger du reste du peloton, lui permettant ainsi de filer vers la victoire.

«Charles-André [Bilodeau] m’a très bien amené au sprint final. On a super bien géré la fin de la course et on était où on voulait être», a mentionné M. Laroche.

M. Bilodeau, de Cycle Régis, a ainsi terminé en deuxième position, suivi d’Hendrik Pineda, de Transports Lacombe-Devinci.

À trois semaines de la grande finale, Jean-François Laroche augmente son avance au classement général. Il est suivi respectivement de Pierrick Naud, de Rally Cycling, puis de M. Pineda, de Transports Lacombe-Devinci.

Coupe féminine

Remportant sa sixième victoire de la saison, Raphaële Lemieux, d’IBike, domine toujours le classement général.

La championne a devancé Joséphine Péloquin, de Stingray/Trek par Ultime Vélo, et Charlotte Tousignant, d’Espoirs Élite Primeau Vélo, se méritant ainsi les grands honneurs de la septième étape des Mardis cyclistes de Lachine.

Dafiné Théroux Izquierdo, de Desjardins Ford, figure en deuxième position du classement général, suivi d’Andréanne Murdaca, de Dynamiks de Contrecoeur.

Autres résultats