L’accès à l’eau s’invite dans la campagne de Projet Montréal à Lachine

Voulant rendre la baignade accessible en tout temps à Lachine, la conseillère Maja Vodanovic promet l’aménagement de quais en bordure du lac Saint-Louis si elle est élue à la mairie de l’arrondissement le 5 novembre.

Rêvant d’une station balnéaire à Lachine, la candidate pour Projet Montréal souhaiterait aussi la mise en place d’un pavillon avec douches extérieures, vestiaires et salles de bain.

Dans son plus récent bilan, le Réseau de suivi du milieu aquatique (RSMA) observe un retour à la moyenne quant à la qualité des plans d’eau de l’ensemble de la métropole. Durant la saison estivale, des échantillons sont réalisés sur une base hebdomadaire afin de détecter la présence de coliformes fécaux.

Après avoir épluché les données du RSMA, Maja Vodanovic soutient que le parc de la Marina d’Escale pourrait accueillir des quais pour rendre la baignade possible.

«Cet endroit se trouve à l’abri du courant et des bateaux. L’eau est presque toujours bonne, voire d’excellente qualité, et ce, même après la pluie», avance-t-elle.

Qualité de l’eau

À Lachine, les six stations d’échantillonnage du lac Saint-Louis ont reçu l’approbation QUALO, c’est-à-dire que l’eau à ces endroits est propice à la baignade.

«Malheureusement, la baignade n’est pas possible en tout temps puisque la Ville doit rejeter temporairement nos eaux usées directement dans le fleuve lors de fortes pluies et lorsque nos égouts sont surchargés», dénote Mme Vodanovic.

Chaque semaine, les résultats sont publiés sur le site web du RSMA. Toutefois, la candidate souhaite que les résultats d’échantillonnages soient rendus disponibles sur place afin d’informer les baigneurs.

Réactions

Face à l’idée proposée par Maja Vodanovic, l’Équipe Dauphin Lachine a indiqué que ses engagements électoraux seront dévoilés prochainement. «M. Dauphin et son équipe vont présenter un projet d’aménagement nettement supérieur et qui rejoint une plus grande partie des Lachinois que ce qui est proposé par Mme Vodanovic», a commenté Mathieu Auclair, l’attaché politique du maire actuel.

La candidate de l’Équipe Denis Coderre, Catherine Ménard, soutient pour sa part que l’aménagement de quais relève d’une proposition mise de l’avant par la conseillère Kymberley Simonyik, qui s’est jointe à l’équipe du maire de Montréal, Denis Coderre, il y a deux mois.

«Je suis étonnée par ce revirement d’idée de l’équipe Projet Montréal puisqu’il y a quelques semaines, leur candidate à la mairie avançait plutôt l’idée d’une plage située sur la 45e avenue. À la suite de la proposition de Mme Simonyik de plutôt mettre en place des quais de baignade aux abords du parc de la Marina d’Escale ou d’évaluer d’autres endroits possibles, Mme Vodanovic s’est ralliée à notre proposition», a-t-elle commenté.

De son côté, le candidat pour le parti Vrai changement pour Montréal, Bernard Blanchet, propose d’aménager des bassins au parc de la Marina d’Escale. «Montréal est une île et on profite peu de l’eau qui nous entoure. Je suis convaincu que c’est un dossier facilement réalisable. Par contre, il faut être prudent afin de ne pas dénaturer le bord de l’eau», mentionne-t-il.

La campagne électorale débutera officiellement le 22 septembre.

Stations

Parc Summerlea, à l’intersection du boulevard Saint-Joseph et de la 53e avenue

Parc Stoney Point, à l’intersection du boulevard Saint-Joseph et de la 46e avenue

Parc Saint-Louis, quai Fédéral, à l’intersection du boulevard Saint-Joseph et 34e avenue

Marina d’escale, à l’intersection du boulevard Saint-Joseph et 24e avenue

Parc Monk, à l’intersection du boulevard Saint-Joseph et la 7e avenue

Port de plaisance de Lachine, rampe de mise à l’eau, chemin des Iroquois