Entrevue avec Karl Dupéré-Richer

L’artiste Karl Dupéré-Richer, originaire d’Ahuntsic-Cartierville, s’inspire principalement de l’art populaire et réinvente les objets du quotidien pour créer. Son exposition «Spécial Karl!» présentée au Centre culturel Peter B. Yeomans de Dorval jusqu’au 18 août, est constituée de sculptures, lampes et masques qui rappellent les bandes dessinées.

Comment décririez-vous votre art en général ?

C’est en abordant des thèmes populaires et en les réalisant à partir des matériaux les plus communs possible, de simples objets du quotidien, que je tente de rendre l’art plus accessible et moins élitiste. L’exposition doit être une forme de jeu où le visiteur s’amuse à décortiquer chaque sculpture afin d’identifier les morceaux qui la composent.

Vous exposez notamment des masques et des esquisses architecturales. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Les masques de petits formats ont été produits suite à mon exposition à La maison de la culture Ahuntsic-Cartierville. Avec la participation de jeunes à des camps de jour, une colonne de 200 masques a été réalisée à partir de bouteilles de plastique recyclées. Par la suite, j’ai participé à une exposition collective à la Galerie Abyss sur le thème Aliens et j’en ai créé quelques-uns de plus pour l’occasion.

Pour ce qui est des esquisses architecturales, elles ont été faites pour un projet qui a avorté, un jeu en ligne auquel j’ai participé de 2006 à 2008. J’étais en charge des décors et j’avais à concevoir différents types d’architecture. Je me suis découvert alors un intérêt particulier pour l’architecture organique.

Le Centre Peter B. Yeomans à Dorval est-il un espace différent des autres salles où vous avez présenté vos œuvres ?

J’aime particulièrement les grandes fenêtres qui donnent sur la végétation luxuriante à l’extérieur, l’espace est éclairé d’une belle lumière naturelle. En ce sens, ça ressemble un peu à l’espace de la Galerie Port-Maurice et c’est très différent de l’ambiance plus théâtrale de La maison de la culture Ahuntsic-Cartierville. On peut dire que c’est une renaissance pour les œuvres à chaque fois qu’elles changent de contexte.