Fermetures à venir sur l’A-20 à Lachine

La patience des automobilistes qui empruntent l’autoroute 20 dans les deux directions, à la hauteur de Lachine, sera une fois de plus mise à rude épreuve. Les usagers devront s’attendre à des fermetures partielles et complètes des voies la nuit dès lundi, et ce, jusqu’au mois de novembre.

L’A-20, entre l’A-13 et l’échangeur Saint-Pierre, sera touchée par des travaux d’asphaltage, en plus des entrées et sorties. Des entraves ponctuelles sur le réseau municipal pourraient aussi être nécessaires.

Des détours balisés seront mis en place lors des fermetures complètes.

Par ailleurs, des travaux de réaménagement de l’entrée menant de la 1re Avenue vers l’A-20 en direction ouest seront réalisés. Le prolongement de cette bretelle jusqu’à la sortie 61 devrait permettre d’améliorer la circulation dans le secteur, selon le ministère des Transports du Québec (MTQ).

Les camions qui empruntent ce trajet demeureront en dehors des voies rapides.

Pour être informé des entraves, consultez le site Québec511.info.