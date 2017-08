Dorval parmi les villes les plus actives au pays

Dorval figure dans le top 21 des villes les plus actives au Canada. La Cité se retrouve au 11e rang du classement établi par le site web Expedia.ca et est la seule ville québécoise à en faire partie.

Dorval s’est vu attribuer cette reconnaissance notamment grâce aux activités de sports et loisirs offertes sur son territoire comme le baseball, le tennis, le soccer et le bocce, ainsi que pour ses installations comme ses aires de jeux. Le site web mentionne entre autres le circuit Surrey, le centre d’escalade Beta Bloc et le CrossFit de l’ouest parmi les lieux qui ont permis à Dorval de si bien se classer.

Récemment, la Cité a aussi mis en place un parcours de disque-golf de trois paniers au parc Windsor.

Les villes présentes dans le palmarès ont été sélectionnées à partir d’une échelle de cinq points, selon différents critères. Le nombre de sentiers de randonnées, l’accès aux pistes cyclables, les gymnases offrant des activités de sports et loisirs ainsi que les activités de plein air comme le kayak et le canoë ont notamment été pris en compte.

Les trois villes les plus actives selon le classement sont situées en Colombie-Britannique. Il s’agit dans l’ordre de Vancouver, Golden et Whistler.

Pour découvrir l’ensemble du palmarès, visitez expedia.ca/travelblog/active-cities-canada-ranked/.

Dorval

Total des points: 14/20

Course à pied et randonnée: 3/5

Cyclisme: 3/5

Gyms et centre: 4/5

Sports de plein air: 4/5