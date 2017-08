Des ateliers pour outiller les ados

Les statistiques sont alarmantes lorsqu’il est question de stress, de l’anxiété et d’estime de soi chez les ados, croit Sophie Lalande, directrice du projet Ados Coaching, qui s’arrêtera à Lachine le vendredi 18 août le temps d’offrir une série d’outils aux jeunes intéressés.

Les ateliers d’Ados Coaching ont déjà suscité un grand intérêt de la part des dirigeants d’établissements d’enseignement, de parents et des jeunes eux-mêmes, rapporte la directrice du projet novateur.

«Alors que Jonathan, notre coach, organisait des sessions de coaching adultes, Léa, sa belle-fille, lui a demandé ce qu’il faisait dans ses coachings. Elle a tout de suite vu l’intérêt et le besoin chez les ados et lui a demandé de créer un atelier pour les adolescents. C’est alors qu’il a créé le premier atelier d’une journée complète auquel j’ai assisté avec ma fille», raconte Sophie Lalande.

Avec la présence d’un coach, les participants aux ateliers sont amenés à s’enrichir sur divers sujets les touchant directement, tels que la gestion du stress, les peurs, l’estime de soi, l’amour propre et la confiance, les relations ados/amis et ados/parents, le respect, l’expression des besoins et des émotions et la perception de la vie.

«Ados Coaching est né du besoin criant d’aide et d’accompagnement pour outiller les ados de 12 à 16 ans. Tous les ados devraient vivre les ateliers d’Ados Coaching, car assurément les outils transmis lors des ateliers leur seront utiles toute leur vie», invite-t-elle.

Ados Coaching offrira aux ados âgés de 12-16 ans, le vendredi 18 août, une journée d’ateliers de 9h-17h à la Maison du Brasseur, située sur le boulevard Saint-Joseph, à Lachine. Pour infos ou inscription: adoscoaching.ca ou sur la page Facebook de «Ados Coaching».