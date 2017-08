Lachine prend des airs de théâtre

Lachine sera transformé en attraction théâtrale ce week-end. Une centaine de représentations gratuites sous le thème ExcentriCité seront offertes dans le cadre de la dixième édition du Festival de théâtre de rue de Lachine.

Plus de 80 artistes provenant de France, d’Espagne, des États-Unis et du Québec envahiront une vingtaine de lieux de la rue Notre-Dame et aux abords du Canal de Lachine ainsi que du lac Saint-Louis.

La folie, l’exubérance et l’extravagance seront mises de l’avant dans les diverses disciplines, telles que la musique, la danse et le cirque.

Le site extérieur de L’Entrepôt de Lachine, sur le boulevard Saint-Joseph, sera métamorphosé en espace musical les 25 et 26 août en soirée, avec la formation Anemone ou l’électro-new wave du trio Paupière.

Plus d’infos sur theatrederue.ca