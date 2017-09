Un parcours nocturne pour raconter Lachine

Le boulevard Saint-Joseph, à Lachine, sera transformé en véritable pièce de théâtre afin de relater l’histoire de l’arrondissement et celle de Montréal. Le 16 septembre, au crépuscule, les bâtiments et lieux patrimoniaux longeant le lac Saint-Louis s’illumineront au rythme d’un parcours animé et guidé à la lanterne.

Une quinzaine d’endroits, entre la 6e et la 15e Avenue, seront animés par des comédiens et des figurants dans le cadre des Nocturnes historiques de Lachine. «L’histoire de la métropole sera racontée, mais particulièrement celle de Lachine. Les gens peuvent s’attendre à une véritable immersion historique», soutient Marie-France Désy, la coordonnatrice des fêtes du 350e de Lachine.

Dès 17h, la Corporation du Pôle des Rapides, située sur le Chemin des Iroquois, accueillera les spectateurs avec de l’animation, des kiosques et un pique-nique. Sur le coup de 19h, ils seront transportés dans un parcours d’une durée approximative d’une heure.

Les départs se feront aux 5 minutes, jusqu’à 21h.

Unique

Les premiers autochtones, Cavelier de LaSalle, François Dollier de Casson et l’Auberge Heney seront notamment en vedette. La construction du canal Lachine sera mise de l’avant par les Productions Multisens. Les Éclusiers de Lachine feront découvrir l’histoire de la brasserie Dawes, alors que le Club de canoë de course de Lachine fera revivre l’époque des grands voyageurs.

«Ce sera très différent de la Journée d’époque sur la rue Notre-Dame qui a eu lieu en juin. Les gens seront témoins de scènes qui se déroulent à différentes époques, et pas seulement durant les années 20», fait savoir Mme Désy, qui invite les familles à venir en grand nombre.

Le trajet se terminera à l’église des Saint-Anges de Lachine avec l’Ensemble Scholastica, qui se consacre à l’interprétation de chant grégorien et des polyphonies médiévales. Des kiosques, des artisans et des foodtrucks seront notamment sur place.

Afin de faire voyager les participants dans le temps jusqu’à la toute fin, une carriole les raccompagnera jusqu’à la 6e Avenue.

Remis au 23 septembre, en cas de pluie.