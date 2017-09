Pagayer pour vaincre le cancer

Quelque 600 pagayeurs affronteront les vagues sur leurs bateaux-dragons le 9 septembre, à la Promenade Père-Marquette de Lachine. Bien plus que pour la victoire, ils le feront pour amasser de l’argent pour le programme CanSupport, qui vient en aide à ceux qui luttent contre le cancer.

Depuis sa création il y a 12 ans, l’événement a recueilli plus de 5 M$ pour le programme CanSupport de la Fondation du Cancer des Cèdres et des programmes et services de soins de soutien au Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Les patients peuvent ainsi recevoir du soutien psychologique et émotionnel, ainsi que de l’aide financière.

La traditionnelle cérémonie des œillets en hommage aux victimes et aux survivants du cancer promet d’être riche en émotions. Musique, animation, jeux gonflables et prestation de tambour japonais par le groupe Arashi «Thunderstorm» Daiko sont notamment au programme.

Alexandre Despatie, porte-parole de la Fondation du Cancer des Cèdres et médaillé olympique en plongeon, de même qu’Alexia Calvillo, épouse du quart-arrière des Alouettes de Montréal Anthony Calvillo, rencontreront les spectateurs.